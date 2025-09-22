Premio Salvo D’Acquisto Fiumicino celebra i valori di coraggio solidarietà e impegno civile

Fiumicino, 22 settembre 2025 – Si è svolta ieri, domenica 21 settembre, al Museo del Saxofono di Maccarese, la cerimonia di premiazione della seconda edizione del Premio Nazionale Salvo D’Acquisto, un riconoscimento in onore del Vicebrigadiere dei Carabinieri, Medaglia d’Oro al Valor Militare. Il 23 settembre 1943, il vice brigadiere di appena 22 anni, venne ucciso a Palidoro dai soldati tedeschi dopo essersi autoaccusato di un attentato mai avvenuto, riuscendo così a salvare ventidue civili presi in ostaggio, altrimenti destinati ad essere giustiziati per rappresaglia. La manifestazione, presentata da Lady Laura e arricchita dagli interventi musicali della Fire Dixie Band, dagli sketch comici di Valerio Fatiga e dalla partecipazione della cantante Susanna Stivali (presidente di MIDJ), ha visto consegnare le medaglie ad alcuni giovani che, grazie al loro impegno, incarnano valori come l’altruismo, la resilienza e l’impegno sociale. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it