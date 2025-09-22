Premio Pieve ' Saverio Tutino' i vincitori

Arezzo, 22 settembre 2025 – Il 41esimo Premio Pieve 'Saverio Tutino' è stato assegnato ex aequo agli epistolari "Questo tempo della mia felicità desiderata" di Vittorio Binotto e Bernardina Casarin, e "Dovunque la fisica fosse Fisica" di Eduardo Renato Caianiello e Carla Persico. La giuria nazionale è giunta alla decisione di assegnare il Premio in ex aequo a fronte della straordinaria qualità e ricchezza di tutti gli otto testi finalisti, e ha infatti assegnato una menzione speciale anche ai tre manoscritti "Bisogna andare a Rodi" di Arnaldo Manni, "La nebbia" di Debora Pietrarelli e "Fuga da Kos" di Tito Zampa. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Premio Pieve 'Saverio Tutino', i vincitori

