Premio Fontana Liri per Marcello Mastroianni
Il Comune di Fontana Liri, in vista del 101esimo anniversario della nascita di Marcello Mastroianni, si appresta a celebrare il suo concittadino più famoso del mondo con eventi legati al mondo del cinema, in ricordo ed in omaggio al grande attore nato a Fontana Liri il 28 Settembre 1924.Il Comune. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Fontana Liri, "Il monumento che non c'è" per omaggiare Marcello Mastroianni - L'iniziativa arriva dal Comune di Fontana Liri (paese natale di Marcello Mastroianni), che continua a rendere omaggio al grande ... Segnala ilmessaggero.it
Marcello Mastroianni, un secolo del divo “gentile”: a Fontana Liri parterre di attori da Sergio Castellito a Edoardo Leo - Cento anni fa nasceva a Fontana Liri Marcello Mastroianni: partito il conto alla rovescia nel paese natale dell’attore dove c’è attesa per le star del cinema internazionale che arriveranno sabato per ... ilmessaggero.it scrive