Premier League | Liverpool vince anche il derby e trova il primo allungo in campionato

Londra (Regno Unito) 22 settembre 2025 - La Premier League è il campionato più competitivo al mondo, ma al momento è in mano a una sola squadra. Il Liverpool continua a dominare la stagione e con il successo nel derby non solo resta a punteggio pieno, ma conta anche 5 punti di margine su tutte le rivali. L' Arsenal e il City pareggiano nel match uno contro l'altra, mentre torna a farsi vedere lo United in un successo importante contro il Chelsea. Resta impantanato in zona retrocessione l' Aston Villa, ancora in grande difficoltà di rendimento, mentre non decollano ancora le stagioni di Newcastle, Brighton e Nottingham Forest. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

