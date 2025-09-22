AGI - Questa sera la Basilica di Santa Maria in Trastevere non è riuscita a contenere la folla di fedeli, comunità e movimenti che hanno risposto all'invito della Comunità di Sant'Egidio per una preghiera dedicata a Gaza. A presiedere la celebrazione il cardinale Gualtiero Bassetti, che ha voluto dare voce alla speranza di pace in una città martoriata dalla violenza. A introdurre l'incontro è stato il presidente della Comunità di Sant'Egidio, Marco Impagliazzo, che ha sottolineato la necessità di non arrendersi alla guerra e di sostenere chi soffre sotto le bombe. Subito dopo ha preso la parola il cardinale Bassetti, che ha definito la basilica gremita di fedeli come una "piccola cappella" per la moltitudine di persone accorse: segno concreto, ha detto, che "la violenza può e deve essere fermata". 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Preghiere e migliaia di candele a Sant'Egidio per la pace a Gaza