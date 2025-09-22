precipita aereo privato tra i passeggeri anche la conduttrice

– Un grave incidente aereo si è verificato nelle ultime ore nelle vicinanze di un’area industriale. Un velivolo Cessna biposto, impegnato in una sessione di addestramento, è precipitato causando la morte dei due occupanti: una donna di 43 anni e il suo istruttore di volo. Nonostante il pronto intervento delle squadre di soccorso, per entrambi non c’è stato nulla da fare. . Pochi minuti prima dell’incidente, la donna aveva condiviso sui social una foto dell’aereo, accompagnata dalla frase: “Indovinate cosa sto per fare”. 🔗 Leggi su Tvzap.it

