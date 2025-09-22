Precipita aereo privato tra i passeggeri anche la conduttrice
– Un grave incidente aereo si è verificato nelle ultime ore nelle vicinanze di un’area industriale. Un velivolo Cessna biposto, impegnato in una sessione di addestramento, è precipitato causando la morte dei due occupanti: una donna di 43 anni e il suo istruttore di volo. Nonostante il pronto intervento delle squadre di soccorso, per entrambi non c’è stato nulla da fare. . Pochi minuti prima dell’incidente, la donna aveva condiviso sui social una foto dell’aereo, accompagnata dalla frase: “Indovinate cosa sto per fare”. 🔗 Leggi su Tvzap.it
AEREO PRECIPITA IN PROVINCIA DI CREMONA Due persone sono morte in un incidente aereo in provincia di Cremona. Gli accertamenti sulle cause sono ancora in corso. Pierluigi Ferrari per il Tg3 delle 12 del 21 settembre 2020
Aereo ultraleggero precipita nel Vercellese, morto il pilota. Lo schianto in una risaia
