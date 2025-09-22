Pre scuola al via per 566 alunni delle primarie di Piacenza in 190 alle attività pomeridiane | i servizi

«È garantito per le primarie di tutti i Circoli didattici della città, il servizio di accoglienza pre e post scuola per il quale l'Amministrazione comunale ha confermato, anche quest'anno, il modello avviato nel 2024, in collaborazione con gli istituti scolastici e assicurando i sostegni. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

In questa notizia si parla di: scuola - alunni

