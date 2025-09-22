Praticante avvocato escluso dall’udienza denuncia in Procura ed esposto al ministero

22 set 2025

Una denuncia in Procura per violenza privata e un esposto alle associazioni dell'avvocatura penale, al consiglio dell'Ordine, al garante dei detenuti e al provveditorato dell'amministrazione penitenziaria: la mancata autorizzazione all'ingresso in carcere di un praticante avvocato diventa un caso. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

