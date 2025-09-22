’Pranzo della domenica’ in piazzale Collenuccio
Non erano i cento che ci si aspettava, ma il messaggio è arrivato lo stesso. Ieri anche Pesaro, sia pure sommessamente, ha aderito all’iniziativa ’Il pranzo della domenica’, in piazzale Collenuccio. Si tratta di una iniziativa promossa da Anci, Ministero della Cultura e Ministero dell’Agricoltura della Sovranità Alimentare, per sostenere la candidatura della cucina italiana come Patrimonio immateriale dell’umanità Unesco. In piazza Collenuccio i volontari della Protezione civile hanno allestito due tavolate per accogliere cittadine e cittadini a questo momento di convivialità. La formula era molto semplice: tutti erano invitati a portare il proprio pranzo da casa e unirsi all’evento collettivo che celebra la bellezza dello stare insieme e i valori autentici della tradizione della cucina italiana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
