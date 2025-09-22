Pozzuoli la denervazione renale doma l’ipertensione più resistente
Al Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, una tecnica mini-invasiva offre nuova speranza a chi combatte con una pressione arteriosa difficile da domare. La denervazione renale affianca i farmaci, silenziando i nervi che circondano i reni e contribuendo a ridurre i valori pressori nei casi più complessi e a rischio. Una risposta per l’ipertensione che . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Trattamento con denervazione renale per i pazienti ipertesi, presso l'Ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. Un innovativo approccio terapeutico.
All'ospedale Santa Maria delle Grazie arriva la denervazione renale per l'ipertensione resistente
Cube Labs e Tecnopolo Roma siglano accordo per promuovere l’innovazione nel Life Science; Verona: nuovi direttori in Gastroenterologia, Endocrinologia e Igiene; Pozzuoli, la denervazione renale doma l’ipertensione più resistente.
All’ospedale di Pozzuoli un innovativo approccio terapeutico riduce il rischio di infarto e ictus - POZZUOLI – Nel reparto di Cardiologia con UTIC ed Emodinamica, dell’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, diretto dal dottor Marco Boccalatte, è disponibile il trattamento di “denervazione re ... Lo riporta cronacaflegrea.it
