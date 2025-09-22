Pozzuoli la denervazione renale doma l’ipertensione più resistente

Al Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, una tecnica mini-invasiva offre nuova speranza a chi combatte con una pressione arteriosa difficile da domare. La denervazione renale affianca i farmaci, silenziando i nervi che circondano i reni e contribuendo a ridurre i valori pressori nei casi più complessi e a rischio. Una risposta per l’ipertensione che . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

