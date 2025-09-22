Domani alle 18.30 si torna in campo contro un Forlì che dopo due sconfitte consecutive contro Gubbio e Rimini, vuole rialzare la testa proprio sotto gli occhi dei suoi sostenitori. La Vis arriverà all’appuntamento con una formazione rivoluzionata rispetto a quella scesa in campo nell’ultima di campionato al Benelli e per i suoi tifosi i biglietti nel settore ospiti del " Tullo Morgagni " saranno disponibili fino alle 19 di oggi sul circuito online www.vivaticket.it e nei punti vendita abilitati di tutto il territorio nazionale. Il costo sarà di 13 euro. In attesa della sfida di domani, intanto, il portiere Alessio Pozzi ha commentato il pareggio interno di sabato: "Pur essendo soddisfatti della prova difensiva mostrata contro la Pianese, siamo rammaricati per non aver portato a casa la vittoria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Pozzi: "Meritavamo di più, ma i risultati arriveranno"