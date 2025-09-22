Posti per disabili ridotti allo stadio Massimino Acli Catania | Impianto deve essere davvero inclusivo

Le Acli Catania esprimono profonda preoccupazione per l’attuale disposizione dei posti destinati ai tifosi con disabilità nello stadio Angelo Massimino: sono state, infatti, installate nuove cabine che hanno occupato le aree da anni riservate a bambini, donne e persone in carrozzina.A parlare è. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it