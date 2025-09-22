Poste Italiane al via i lavori del progetto Polis dell' ufficio di Riace

Anche Riace, a breve sarà dotato dei servizi previsti dal progetto polis. Poste Italiane fa sapere che l’ufficio postale di Riace sarà interessato da interventi di manutenzione straordinaria per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza e per garantire i servizi previsti dal progetto. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it