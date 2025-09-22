Posta in ritardo e bollette scadute | chiesto l’intervento del Prefetto

Tempo di lettura: < 1 minuto Il Comune di Montemiletto torna a farsi portavoce del malcontento dei cittadini per i continui disservizi postali. Con una nota ufficiale indirizzata al Prefetto di Avellino e, per conoscenza, a Poste Italiane S.p.A., il sindaco Massimiliano Minichiello ha denunciato i gravi ritardi nella consegna della corrispondenza e, in alcuni casi, il mancato recapito della posta. Secondo quanto riportato nella comunicazione, i disagi stanno creando problemi concreti alla comunità: atti e bollette arrivano spesso oltre la scadenza, esponendo gli utenti al rischio di interruzioni dei servizi essenziali – luce, gas, telefono – e all’aggravio degli interessi di mora sui pagamenti tardivi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

