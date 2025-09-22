Una volta c’era solo la cosiddetta cartella in pelle con la classica chiusura a scatto. Adesso però le cose sono cambiate in fatto di accessori da ufficio. A prendere il sopravvento sono le borse da giorno autunno 2025 firmate dai brand più prestigiosi. Mantenendo intatto il fascino delle maison che le creano e il loro savoir faire all’insegna del lusso, queste borse si rendono adatte a essere indossate ogni giorno al lavoro, raggiungendo l’equilibrio perfetto tra eleganza e funzionalità. Perché pensano al design senza trascurare tutti quei requisiti che una day bag deve avere per rispondere a tutte le necessità delle donne. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Possono contenere laptop, documenti e non solo, senza perdere un briciolo del loro fascino