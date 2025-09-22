Posso morire in pochi secondi se esplode Costantino Vitagliano la confessione choc sulla sua malattia

Costantino Vitagliano è tornato a parlare in televisione del suo stato di salute. Dopo aver rivelato nei mesi scorsi di soffrire di una grave malattia autoimmune, l'ex tronista di Uomini e donne ha scelto il salotto di Monica Setta, nel programma Storie al bivio, per aggiornare i fan sulle sue condizioni. Un'occasione per raccontare come procede la terapia e per condividere la forza con cui affronta ogni giorno questa difficile battaglia. Durante l'intervista, Vitagliano ha spiegato i cambiamenti che la malattia ha portato nella sua vita quotidiana. "Ho perso 25 chili e adesso sto cercando di riprenderli.

