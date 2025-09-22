Posso dirlo? Uomini e Donne Maria De Filippi e Cristiana | la nuova tronista subito scoperta dal pubblico

Il pomeriggio televisivo di oggi ha segnato un ritorno attesissimo: quello di Uomini e Donne, il dating show di Canale 5 che da anni continua a conquistare milioni di telespettatori. La nuova stagione, guidata come sempre da Maria De Filippi, è partita con i consueti colpi di scena, tra cui l’ennesimo battibecco tra Tina Cipollari e Gemma Galgani, ormai un classico della trasmissione. Ma la puntata d’esordio non si è limitata alle dinamiche tra dame e opinionisti, presentando anche i nuovi protagonisti del trono classico. A salire sulle ambite poltrone rosse sono stati Flavio Ubirti e Cristiana Anania. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it