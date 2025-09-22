Portogallo riconosce ufficialmente lo Stato di Palestina Usa | Atto puramente simbolico oggi al via Assemblea Generale Onu a New York

L'annuncio è stato dato ieri dal ministro degli Esteri portoghese Rangel, dopo il riconoscimento di Canada, Regno Unito e Australia. Apertura oggi dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite al Palazzo di vetro: al centro Gaza e Ucraina Anche il Portogallo ha riconosciuto ufficialmente lo Sta. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Dopo Canada, Australia e Regno Unito anche il Portogallo riconosce ufficialmente la Palestina. Ben Gvir: «Allora annettiamo la Cisgiordania» 

Il Portogallo riconosce lo Stato di Palestina; Il Portogallo riconosce ufficialmente lo Stato palestinese; Regno Unito, Canada e Australia riconoscono la Palestina. Netanyahu: Nessuno stato palestinese - Il capo di gabinetto di Netanyahu è il nuovo ambasciatore in Gran Bretagna.

