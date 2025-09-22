Portofranco Umbria riapre il centro di aiuto allo studio | oltre 50 volontari al fianco di studenti in difficoltà
Sono ricominciati i pomeriggi di studio assistito al Centro di aiuto allo studio Portofranco Umbria, realtà nata nel 2006 che si conferma un punto di riferimento cruciale per gli studenti delle scuole medie e superiori del territorio. Oltre 50 volontari – insegnanti in attività e in pensione. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
In questa notizia si parla di: portofranco - umbria
Portofranco Umbria, riapre il centro di aiuto allo studio: oltre 50 volontari al fianco di studenti in difficoltà.