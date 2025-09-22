Porto di Tremestieri i rapporti tra la Regione e i beneficiari dei fondi saranno regolati

Per i lavori della piattaforma logistica di Tremestieri e del completamento del porto occorre approvare i rapporti tra la Regione e il soggetto beneficiario dei fondi. L'amministrazione Basile ha dato il via libera allo schema disciplinare tra le parti. "Con il DDG N. 1539 del 04082025 del. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Dragaggio al porto di Tremestieri, prossimo fine settimana completa riapertura. La Uil: "Quanto accaduto non si ripeta mai più"

Porto di Tremestieri, iniziate le operazioni di dragaggio

Il porto di Tremestieri torna a pieno regime, completate le operazioni di dragaggio

Porto di Tremestieri, i rapporti tra la Regione e i beneficiari dei fondi saranno regolati; Siracusano: Sviluppo infrastrutturale per Messina in primo piano; Gentile presidente Renato Schifani, l’hanno informata di quel che accade a Tremestieri?.

