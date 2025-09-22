Porto di Tremestieri i rapporti tra la Regione e i beneficiari dei fondi saranno regolati
Per i lavori della piattaforma logistica di Tremestieri e del completamento del porto occorre approvare i rapporti tra la Regione e il soggetto beneficiario dei fondi. L'amministrazione Basile ha dato il via libera allo schema disciplinare tra le parti. "Con il DDG N. 1539 del 04082025 del.
Dragaggio al porto di Tremestieri, prossimo fine settimana completa riapertura. La Uil: "Quanto accaduto non si ripeta mai più"
Porto di Tremestieri, iniziate le operazioni di dragaggio
Il porto di Tremestieri torna a pieno regime, completate le operazioni di dragaggio
IL PRIOGETTO | Il Tar conferma: giusto vincolare il terreno annesso allo storico immobile di Pistunina. Ora il Comune dovrà rimodulare il progetto dell'infrastruttura legata al porto di Tremestieri
Porto di Tremestieri, i rapporti tra la Regione e i beneficiari dei fondi saranno regolati; Siracusano: Sviluppo infrastrutturale per Messina in primo piano; Gentile presidente Renato Schifani, l'hanno informata di quel che accade a Tremestieri?.
