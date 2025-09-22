Portiamo bandiere della Palestina in programma un presidio in piazza della Libertà
Il Comitato cesenate per la Palestina annuncia per lunedì 22 settembre alle ore 18 un presidio in Piazza della Libertà, in concomitanza con la giornata di sciopero generale. Sempre a Cesena è già fissato anche un corteo di auto e moto che attraverserà la città con le bandiere palestinesi.“Saremo. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
DOMENICA 7 SETTEMBRE ORE 19.00 A ROMA IN PIAZZA per la GLOBAL SUMUD FLOTILLA IL CORTEO PARTE DA PIAZZA VITTORIO E ARRIVA A PORTA SAN PAOLO Portiamo con noi solo fiaccole e bandiere della Palestina. Global Movement to Gaza - facebook.com Vai su Facebook
Pd e M5S riuniti nel nome di Gaza: sventola la bandiera della Palestina in Campidoglio - Si chiede inoltre a Gualtieri di far interrompere ogni rapporto tra Acea e Mekorot, azienda israeli ... Riporta romatoday.it
Bandiera palestinese in Campidoglio, la comunità ebraica: "La propaganda pro-Pal ha fatto breccia" - L'attacco di Victor Fadlun dopo il via libera dall'Assemblea capitolina all'iniziativa: "Si aggrava il clima di antisemitismo" ... Si legge su romatoday.it