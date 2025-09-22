Portiamo bandiere della Palestina in programma un presidio in piazza della Libertà

Cesenatoday.it | 22 set 2025

Il Comitato cesenate per la Palestina annuncia per lunedì 22 settembre alle ore 18 un presidio in Piazza della Libertà, in concomitanza con la giornata di sciopero generale. Sempre a Cesena è già fissato anche un corteo di auto e moto che attraverserà la città con le bandiere palestinesi.

