Porta una croce con le rotelle al memoriale di Charlie Kirk e diventa virale | cosa è successo davvero?

Non si conoscono ancora le generalità dell’uomo che ieri durante il memoriale di Charlie Kirk in Arizona si è presentato trascinando una croce (dotata di rotelle, va detto). L’immagine è diventata virale in pochi minuti e ha scatenato un vero dibattito sul senso simbolico di una scelta del genere. La risposta, secondo alcuni osservatori americani, sta nel sottolineare il forte legame tra una figura come Kirk e la religione. Kirk, noto sostenitore di Donald Trump e figura controversa per le sue posizioni anti-immigrazione e anti-femministe, è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco il 10 settembre 2025 alla Utah Valley University, durante un evento del suo “The American Comeback Tour”. 🔗 Leggi su Cultweb.it
