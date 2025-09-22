Porta un ferro o un lama | così Badr a un amico La difesa | Non era armato
«Porta un ferro o un lama». Sono le 3,21 del mattino del 4 maggio scorso e quaranta minuti dopo, poco lontano dal parcheggio della discoteca Playa Beach Club di via Pagnana a Castelfranco, Lorenzo Cristea, un 20enne di Trebaseleghe, sarebbe stato accoltellato a morte. A quell'ora dal telefonino. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
In questa notizia si parla di: porta - ferro
L’Urbania blinda la sua porta. Ecco Monte, Ferro e Casadei
Porta del Bosforo, realizzata in ferro battuto e impreziosita da intricati modelli e motivi, presso il palazzo Dolmabahçe a Istanbul, Turchia. - facebook.com Vai su Facebook
Come riparare una porta in ferro - Per evitare di acquistarne una nuova (con la conseguente spesa economica, di certo piuttosto rilevante), è ... Secondo donnamoderna.com
Come realizzare una porta in ferro - Le porte di ferro, comunemente conosciute anche come porte blindate, rappresentano per molte famiglie una vera e propria barriera contro le possibili intrusioni nel proprio appartamento. Riporta donnamoderna.com