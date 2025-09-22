Port Vale-Arsenal EFL Cup 24-09-2025 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici
Come il Chelsea, contro il Lincoln, e il Man City, contro l’Huddersfield, anche per l’Arsenal c’è un avversario di terza serie da affrontare fuori casa in Carabao Cup, con la differenza che il Port Vale è messo molto peggio in classifica. The Valiants sono infatti un club neopromosso dalla League Two che ha iniziato la . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
In questa notizia si parla di: port - vale
Pronostico Port Vale-Cardiff, alla seconda non sbaglia: il marcatore è servito
Port Vale-Arsenal (EFL Cup, 24-09-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici
Oggi a Porto San Giorgio abbiamo vissuto un momento speciale, che porterò a lungo con me. Insieme alla senatrice Giusy Versace abbiamo parlato di disabilità, welfare e futuro. Le parole di Giusy, la sua forza e la sua storia, ci ricordano che vale sempre la p - facebook.com Vai su Facebook
Pronostici Port Vale - Arsenal: tre consigli mentre il Vale punta a una sorpresa; Port Vale-Arsenal: data, orario, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming; Arsenal learn referee for Port Vale clash.
Port Vale vs Arsenal Preview, prediction, lineups, betting tips & odds | EFL Cup 2025-26 - Port Vale are all set to battle out against Arsenal in what is going to be the third round fixture of the 2025- Si legge su khelnow.com
Port Vale vs Arsenal: EFL Cup Preview, Third Round, 2025 - This will be the first time that the two sides have faced each other since 1998 which was an FA Cup ... Riporta vavel.com