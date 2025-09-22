Porsche rallenterà la produzione di auto elettriche
Cambia la strategia della casa di Zuffenhausen. I prossimi nuovi modelli entreranno sul mercato nelle versioni termiche e ibride plug-in, mentre in precedenza si prevedeva di costruirli solo elettrici. Si comincerà dal Suv grande sopra la Cayenne, poi arriveranno un Suv compatto e il top di gamma per la sostituta delle 718 Cayman e Boxster. Ridimensionamento previsioni utili per Porsche e Volkswagen, calo in borsa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
