Ponza i collegamenti con Anzio estesi anche a ottobre

Ci sarà anche nei primi due fine settimana di ottobre il collegamento marittimo tra Anzio e Ponza. Ad assicurarlo l’assessore regionale ai Trasporti e Mobilità, Fabrizio Gherma che ha così voluto raccogliere le richieste del Comune di Ponza.E’ stato autorizzato quindi il proseguimento del. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Ponza, i collegamenti con Anzio estesi anche a ottobre.

