Pontida senza entusiasmo Salvini sottotono e malumori per Vannacci

Il 'sacro' prato divenuto un'aiuola. A Pontida qualcuno azzarda la battuta. In effetti, la decisione di spostare dalla collinetta l'enorme tendone dove si servono birre e panini con le salamelle ha ridotto in maniera considerevole lo spazio riservato ai militanti, stretti tra i gazebo allestiti da ogni regione. Ma più che la gente, nella cittadina del giuramento, quest'anno sembrava mancare l'entusiasmo. Vuoi per l'intervento più contenuto di Matteo Salvini dopo i calcoli renali accusati la vigilia, vuoi per le tensioni interne al partito provocate dalla figura di Roberto Vannacci, il tradizionale raduno leghista non è sembrato avere una cera migliore del suo capo.

Siete una carica di energia e di entusiasmo. Grazie per esserci e grazie per l'affetto che anche oggi mi avete dimostrato. Un abbraccio a tutti voi. Grazie militanti, grazie Pontida!

