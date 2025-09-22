Pontida La Lega blinda il Veneto

PONTIDA (Bergamo) Le note di ’Smile’ flautate dalla voce calda di Nat King Cole sfumano le parole, vagamente messianiche, del congedo di Matteo Salvini dal popolo leghista, nel pratone di Pontida: "Vi chiedo impegno e in cambio vi offro la mia vita e la mia libertà. Non dovete cambiare mai. Liberi, forti e senza paura". Il segretario-vicepremier-ministro parla per mezz’ora. Annuncia per sabato 14 febbraio 2026 un evento "in una grande città", quando "tutti insieme saremo protagonisti della più grande manifestazione che si ricordi per la difesa dei valori, dei diritti, dei confini e libertà della civiltà occidentale". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Pontida La Lega blinda il Veneto

In questa notizia si parla di: pontida - lega

Dal ‘senatur’ Bossi al generale Vannacci: com’è cambiata la Lega che ha invaso il pratone di Pontida

La Lega si ritrova per la tradizionale festa a Pontida: apre Fontana, poi Calderoli e chiusura affidata a Salvini

Vannacci e la Lega, tensioni interne verso Pontida: il nodo della leadership

#CAMPANIA: #CASTIELLO (LEGA), #FICO E #DELUCA AMBO A RUOTA LIBERA #PONTIDA #NANOTV - facebook.com Vai su Facebook

#Pontida, #Salvini al raduno della #Lega ribadisce il no del Carroccio a un esercito europeo ? di Redazione Web - X Vai su X

Pontida La Lega blinda il Veneto; Lega a Pontida 21 settembre 2025: programma, ospiti e interventi. Salvini, Vannacci e la partita dell’identità; Salvini stoppa le polemiche e blinda Vannacci: «È un valore aggiunto».

Zaia a Pontida lancia Alberto Stefani e un altolà agli alleati: «Per il Veneto un leghista, sennò sarà un problema» - Da una parte Luca Zaia, osannato dai militanti, gente in coda per un selfie: ... Lo riporta ilgazzettino.it

Zaia a Pontida “Chiedere un candidato della Lega in Veneto non è lesa maestà” - PONTIDA (BERGAMO) (ITALPRESS) – “Abbiamo fatto grandi cose e siamo sempre stati sugli scudi, non da ultimo la grande parte delle olimpiadi assieme ad ... Segnala ilnordestquotidiano.it