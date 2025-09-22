Pontida Ditto | i cori anti-Napoli non sono folklore
La rinnovata esplosione di cori offensivi contro i napoletani, riecheggiata a Pontida, induce Enrico Ditto a un richiamo severo: in questo frangente storico liquidare gli slogan come semplice goliardia significa alimentare divisioni che minano la coesione democratica dell’intero Paese e avvelenano il futuro dei più giovani. Un clima che si ripete, ma con contorni diversi . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
In questa notizia si parla di: pontida - ditto
Pontida, Ditto: momento storico non permette di minimizzare gli slogan contro i napoletani
Pontida, Ditto: momento storico non permette di minimizzare gli slogan contro i napoletani - "È da disturbo bipolare quello che puntualmente accade a Pontida e che anche quest'anno si ripete nel classico inguardabile teatrino delle parti.