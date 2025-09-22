Ponte sullo Stretto Bonelli Avs torna all' attacco | La società nega accesso contratto
Restano segreti documenti importanti, da 13,5 miliardi di fondi pubblici. E' quanto denuncia Angelo Bonelli, parlamentare Avs e co-portavoce di Europa Verde che già in passato ha accusato la società Stretto e il governo di non garantire l'accessibilità agli atti.“Oggi la società Stretto di. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
