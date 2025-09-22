Ponte sullo Stretto Bonelli Avs torna all' attacco | La società nega accesso contratto

22 set 2025

Restano segreti documenti importanti, da 13,5 miliardi di fondi pubblici. E' quanto denuncia Angelo Bonelli, parlamentare Avs e co-portavoce di Europa Verde che già in passato ha accusato la società Stretto e il governo di non garantire l'accessibilità agli atti.“Oggi la società Stretto di. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

ponte stretto bonelli avsPonte, la Società Stretto di Messina si rifiuta di dare informazioni sul contratto firmato con Eurolink - La Società Stretto di Messina, tramite l'ad Pietro Ciucci, ha negato al parlamentare Angelo Bonelli l'acquisizione di informazioni sugli atti relativi ... Scrive fanpage.it

ponte stretto bonelli avsPonte sullo Stretto, l’Ue: “Chiarimenti sull’impatto ambientale” - PALERMO – L’Unione europea chiede all’Italia nuovi approfondimenti sull’impatto ambientale del Ponte sullo Stretto di Messina. Da livesicilia.it

