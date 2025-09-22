Ponte Milvio romanista preso a pugni da ultras laziali dopo il derby | il video

Alta tensione dopo il derby tra Roma e Lazio all'Olimpico. Un tifoso giallorosso stava passando in scooter in zona Ponte Milvio per far ritorno a casa quando, al semaforo, è stato notato da alcuni ultras biancocelesti che lo hanno preso a pugni. Il ragazzo è sceso dalla moto che è scivolata a terra e altri tifosi laziali sono intervenuti a difenderlo. Video Il Tempo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

