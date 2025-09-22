Ponte Milvio romanista preso a pugni da ultras laziali dopo il derby | il video

Iltempo.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alta tensione dopo il derby tra Roma e Lazio all'Olimpico. Un tifoso giallorosso stava passando in scooter  in zona Ponte Milvio per far ritorno a casa quando, al semaforo, è stato notato da alcuni ultras biancocelesti che lo hanno preso a pugni. Il ragazzo è sceso dalla moto che è scivolata a terra e altri tifosi laziali sono intervenuti a difenderlo. Video Il Tempo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

ponte milvio romanista preso a pugni da ultras laziali dopo il derby il video

© Iltempo.it - Ponte Milvio, romanista preso a pugni da ultras laziali dopo il derby: il video

In questa notizia si parla di: ponte - milvio

Inaugurati i nuovi campi da padel del Circolo Ponte Milvio Tennis Club: una giornata di sport, inclusione e partecipazione

Furto in casa avvocato Filippo de Jorio a Ponte Milvio, rubati gioielli per 400mila euro

Ponte Milvio, sfreccia ubriaco al volante sul lungotevere

Tifoso della Roma aggredito dai laziali dopo il derby: preso a pugni mentre è fermo in moto al semaforo a Ponte Milvio; Controlli sulla movida da Ponte Milvio al Pigneto. Sequestri anche durante il Roma Pride; Sito Istituzionale | Inaugurato il parco d'affaccio tra Ponte Milvio e Ponte Flaminio.

Tifoso della Roma aggredito dai laziali dopo il derby: preso a pugni mentre è fermo in moto al semaforo a Ponte Milvio - di Francesco Balzani Un derby senza scontri, ma gli episodi spiacevoli non mancano mai. Si legge su leggo.it

Cerca Video su questo argomento: Ponte Milvio Romanista Preso