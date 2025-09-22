Ponte la Società Stretto di Messina si rifiuta di dare informazioni sul contratto firmato con Eurolink
La Società Stretto di Messina, tramite l'ad Pietro Ciucci, ha negato al parlamentare Angelo Bonelli l'acquisizione di informazioni sugli atti relativi al contratto e all'atto aggiuntivo sottoscritto con Webuild. La Società si è rifiutata, nonostante a chiedere l'accesso agli atti sia stato un parlamentare. Bonelli: "Su un'opera che impegna risorse pubbliche non possono esistere zone d'ombra: i cittadini hanno diritto di sapere come vengono spesi i soldi e quali obblighi vincolano lo Stato". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Ponte sullo Stretto, arriva la lettera della Commissione europea - L'esecutivo Ue chiede chiarimenti sugli aspetti ambientali dell'opera, dopo che il vicepresidente della Commissione con delega all'industria, Stephane Sejourné, aveva annunciato verifiche sull'appalto ... Lo riporta today.it