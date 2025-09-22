Ponte la Società Stretto di Messina si rifiuta di dare informazioni sul contratto firmato con Eurolink

La Società Stretto di Messina, tramite l'ad Pietro Ciucci, ha negato al parlamentare Angelo Bonelli l'acquisizione di informazioni sugli atti relativi al contratto e all'atto aggiuntivo sottoscritto con Webuild. La Società si è rifiutata, nonostante a chiedere l'accesso agli atti sia stato un parlamentare. Bonelli: "Su un'opera che impegna risorse pubbliche non possono esistere zone d'ombra: i cittadini hanno diritto di sapere come vengono spesi i soldi e quali obblighi vincolano lo Stato". 🔗 Leggi su Fanpage.it

