Ponte di Messina | La vera sfida è trovare risorse professionali

22 set 2025

COME noto il Cipess ha approvato il progetto esecutivo del Ponte sullo Stretto di Messina. In questa fase è particolarmente interessante analizzare il potenziale impatto occupazionale dell’opera: un’infrastruttura di tale portata non rappresenta soltanto un ingente investimento economico, ma anche un banco di prova per osservare come il mercato del lavoro risponda a una richiesta straordinaria di competenze tecniche e specialistiche. I dati ufficiali della Società Stretto di Messina descrivono un quadro articolato: il cantiere richiederà in media 4.300 addetti all’anno, con un picco di 7.000 nelle fasi più intense. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

