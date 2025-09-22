Pomigliano minorenne sorpreso con droga e contanti | aggredisce tre agenti della Polizia Locale

POMIGLIANO D’ARCO (NAPOLI) 22 SETTEMBRE 2025 – La Polizia Locale di Pomigliano d’Arco ha fermato nella tarda serata di sabato scorso un minorenne trovato in possesso di droga e contanti, dopo una violenta colluttazione in cui tre agenti sono rimasti contusi. L’episodio è avvenuto intorno alle 23:40 in via Trieste. Durante il pattugliamento, gli operatori hanno notato il giovane armeggiare con una borsa a tracolla. Alla vista della pattuglia, ha tentato di fuggire, colpendo con calci i tre agenti nel tentativo di sottrarsi all’identificazione. Dopo una breve colluttazione, è stato immobilizzato e messo in sicurezza. 🔗 Leggi su Primacampania.it

