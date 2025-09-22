Polonia proteste contro supporto militare in Ucraina

Imolaoggi.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una protesta contro il coinvolgimento della Polonia in azioni militari in Ucraina si è svolta nel centro di Varsavia. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

polonia proteste contro supporto militare in ucraina

© Imolaoggi.it - Polonia, proteste contro supporto militare in Ucraina

In questa notizia si parla di: polonia - proteste

Polonia, proteste di massa contro l’immigrazione

Polonia, marcia anti-migranti scatena contro-proteste antifasciste; Polonia: manifestazioni contro gli immigrati in più di 80 città; Le proteste (opposte) in Slovacchia e Polonia sullo Stato di diritto. I neo-premier Fico e Tusk sotto pressione.

Trump: "Quando ho detto che avrei aiutato la Polonia intendevo dopo la guerra in Ucraina" - Nonostante le precedenti dichiarazioni di sostegno alla Polonia anche all'inizio di questo mese durante un incontro con il presidente Nawrocki, il presidente degli Stati Uniti Trump si è rifiutato di ... Segnala msn.com

polonia proteste contro supportoPolonia in rivolta contro l'Ucraina, i sondaggi: «Per i droni è colpa di Kiev». E il governo rifiuta l'invio di soldati - Mentre i droni russi continuano ad arrivare in Polonia, Varsavia si trova a fronteggiare una crisi politica interna. Riporta ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Polonia Proteste Contro Supporto