Polo sportivo nuovo di zecca Calcio e atletica in prima linea
Gestione per 17 anni e investimenti per 850mila euro, il Comune affida alla Concorezzese Calcio e all’ Atletica Concorezzo il Centro sportivo di via Pio X fino al 2042. Le società si sono impegnate a sistemare gli spogliatoi e a realizzarne di nuovi, a installare luci a led a risparmio energetico, a costruire una nuova segreteria, a ricondizionare il campo in sintetico a 11. Il Municipio assicurerà un contributo di 50mila euro all’anno (40mila per la Concorezzese e 10mila per l’Atletica) per costi di utenza, manutenzione ordinaria e opere straordinarie che saranno completamente a carico dei due gruppi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: polo - sportivo
Piscina di San Bartolo, inaugurazione nel 2026. Giani: “Sarà il secondo polo sportivo più grande di Firenze”
L’atletica cinese guarda a Siena: "Al Tuscany Camp se nascerà il polo sportivo di Ampugnano"
Da palestra degradata a polo sportivo
Inaugurato il nuovo polo sportivo della città, alla presenza dell'assessore regionale Tronzano. Il sindaco Napoletano: "La città cresce e lo fa insieme" - facebook.com Vai su Facebook
? Organizzato, solido, concreto quando serve e qualitativamente in grado di alzare il livello quando può e deve: @acmilan è tornato al top. #Allegri in panchina, #Tare direttore sportivo le mosse che hanno fatto la differenza. In campo, a proposito di differe - X Vai su X
Polo sportivo nuovo di zecca. Calcio e atletica in prima linea; Roseto. San Giovanni: inaugurato il nuovo polo sportivo polivalente; Loiri, un campo sportivo nuovo di zecca: i lavori a breve.
Polo sportivo, domani l’apertura a Lido Tre Archi - Entra nella piena operatività il Polo Sportivo a Lido Tre Archi, uno dei luoghi riqualificati grazie al bando periferie, ... Riporta ilrestodelcarlino.it
Da Costacurta a Macchini: a Tre Archi i big dello sport per l'inaugurazione del nuovo polo simbolo di rinascita - Così recita un assioma del giornalismo, con riferimento alle notizie che fanno più presa ... Come scrive msn.com