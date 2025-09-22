Gestione per 17 anni e investimenti per 850mila euro, il Comune affida alla Concorezzese Calcio e all’ Atletica Concorezzo il Centro sportivo di via Pio X fino al 2042. Le società si sono impegnate a sistemare gli spogliatoi e a realizzarne di nuovi, a installare luci a led a risparmio energetico, a costruire una nuova segreteria, a ricondizionare il campo in sintetico a 11. Il Municipio assicurerà un contributo di 50mila euro all’anno (40mila per la Concorezzese e 10mila per l’Atletica) per costi di utenza, manutenzione ordinaria e opere straordinarie che saranno completamente a carico dei due gruppi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Polo sportivo nuovo di zecca. Calcio e atletica in prima linea