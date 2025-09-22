Polo Rosselli tutta la viabilità è da rivedere

Il nodo della viabilità cittadini stringe, secondo il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia a Reggio, in modo preoccupante sul nuovo polo scolastico di via Fratelli Rosselli: "Opera attesa per anni e nonostante l’importanza strategica la situazione presenta gravi problemi organizzativi". "Cantieri aperti – elencano i meloniani – mancanza di aree di sosta e un servizio di trasporto pubblico locale gestito da Seta, ancora insufficiente con conseguenti disagi per studenti, famiglie e lavoratori". La zona, che è già di suo soggetta a traffico intenso, "non è stata adeguatamente attrezzata per gestire l’impatto del nuovo polo". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

