Polo Rosselli tutta la viabilità è da rivedere
Il nodo della viabilità cittadini stringe, secondo il gruppo consiliare di Fratelli d'Italia a Reggio, in modo preoccupante sul nuovo polo scolastico di via Fratelli Rosselli: "Opera attesa per anni e nonostante l'importanza strategica la situazione presenta gravi problemi organizzativi". "Cantieri aperti – elencano i meloniani – mancanza di aree di sosta e un servizio di trasporto pubblico locale gestito da Seta, ancora insufficiente con conseguenti disagi per studenti, famiglie e lavoratori". La zona, che è già di suo soggetta a traffico intenso, "non è stata adeguatamente attrezzata per gestire l'impatto del nuovo polo".
"Bus, ragazzi ammassati e traffico folle: al Polo Rosselli siamo al limite"
15 settembre 25. Protesta all' Istituto Antonio Zanelli. Incursione presso il nuovo polo di via F.lli Rosselli con l'apposizione di uno striscione per protestare contro il mancato inserimento del doppio nome dell' istituto scolastico Zanelli Antonio con quello di Zanell