Poliziotto suicida in Questura | chiesti più psicologi affinché nessun agente debba più sentirsi solo

Secondo le organizzazioni sindacali di polizia, Siulp di Michele Carota, Sap di Giuseppe Vigilante e Silp Cgil di Raffaele Aprile, i casi di suicidio che colpiscono le forze di polizia impongono una riflessione seria e responsabile. I due recenti casi che hanno interessato agenti della Questura. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Poliziotto suicida a Foggia: aveva 58 anni, si è tolto la vita con un colpo di pistola

