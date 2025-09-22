Politica e associazioni uniti nella crescita

IL DISTRETTO TESSILE di Prato non può più rimandare il confronto con la transizione verso un modello sempre più sostenibile, competitivo e radicato nel territorio: un’operazione che va governata e che chiede un ruolo da protagoniste alle istituzioni e alle rappresentanze economiche. Il distretto tessile ha saputo reinventarsi più volte, riuscendo a mantenere viva una vocazione manifatturiera che affonda le radici nella tradizione. Un processo di trasformazione che necessita di una visione condivisa e di un’alleanza tra istituzioni, imprese e associazioni di categoria. È questo il cuore del primo panel dell’evento del ciclo "Qn distretti" dal titolo "Tessile contemporaneo: filiere, innovazione, futuro", in programma giovedì 25 settembre al Centro per l’Arte Contemporanea Luigi Pecci. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

In questa notizia si parla di: politica - associazioni

Contestato dalle associazioni anti-Ilva, il sindaco di Taranto si dimette per «inagibilità politica»

Ceccarelli (Pd): “Con i risparmi della politica, fondi a 15 comuni aretini e decine di associazioni”

Incendio al Csoa Cartella, politica e associazioni solidali con gli attivisti

Sei anni di silenzio: «La mia battaglia contro banche, fisco e politica» Dal Quirinale ai sindaci di Mesagne, nessuno risponde. «Scrivo, telefono, chiedo un confronto, ma istituzioni e associazioni di categoria restano sorde. E intanto milioni di imprenditori vivon - facebook.com Vai su Facebook

#Associazioni #Politica Forum ACADI 2025, Squeri (FI): “Il riordino del gioco richiede equilibrio tra operatori, cittadini e Stato” http://dlvr.it/TN76yS - X Vai su X

Export italiano in crescita: +7,3% a luglio. Tajani: “Obiettivo 700 miliardi possibile”; “NOI CON TRUMP”: L’ASSOCIAZIONE ITALIANA VOLA NEGLI USA; L’autismo non è più una questione di nicchia: casi in crescita negli Stati Uniti. In Italia aumentano quelli severi.

“Unici&Uniti della Provincia di Arezzo”. Nasce una nuova associazione politica e culturale - Arezzo, 14 dicembre 2023 – Si è ufficialmente costituita l’associazione “Unici & Uniti della Provincia di Arezzo”, ed è la prima in Italia aderente alla Federazione Nazionale Unici & Uniti. Segnala lanazione.it

Crescita, chi scende e chi sale - Nell’ultimo convegno in cui è intervenuto il direttore del Fondo Monetario Internazionale Christine Lagarde ha dichiarato che l’ultima previsione di crescita del Pil mondiale (3,3%, già rivista ... Secondo panorama.it