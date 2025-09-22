Politecnico di Bari record di nuovi iscritti | Immatricolazioni aumentate del 54% in 10 anni
Il Politecnico di Bari, negli ultimi 10 anni, si è rivelato il più performante tra i tre politecnici italiani per incremento delle immatricolazioni, con una crescita del +54% tra l’Anno Accademico 201415 (1.384 iscritti) e il 202425 (2.134 iscritti). I dati sono certificati, si legge in una. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Al Politecnico di Bari l'ex caserma Magrone e villa Stoppelli: "Nuovi spazi per gli studenti"
Politecnico di Bari, Mariagrazia Dotoli eletta presidente della comunità italiana di docenti dell'Automazione
Politecnico Bari, in 10 anni +54% di immatricolazioni: bilancio di fine mandato del rettore Cupertino
#PolitecnicodiBari #DigithON2025 Il Politecnico di Bari è stato protagonista al Digithon 2025, maratona digitale delle startup, che ogni anno a Bisceglie accende i riflettori sull'innovazione italiana. Il Rettore Francesco Cupertino e il Rettore eletto Umberto Frati
