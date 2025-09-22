Politecnico di Bari record di nuovi iscritti | Immatricolazioni aumentate del 54% in 10 anni

Il Politecnico di Bari, negli ultimi 10 anni, si è rivelato il più performante tra i tre politecnici italiani per incremento delle immatricolazioni, con una crescita del +54% tra l’Anno Accademico 201415 (1.384 iscritti) e il 202425 (2.134 iscritti). I dati sono certificati, si legge in una. 🔗 Leggi su Baritoday.it

