pokerissimo e nuove certezze

Tempo di lettura: 2 minuti di Gigi Caliulo Disincantata. Autorevole. Aggressiva e dominatrice. Leziosa. Infine cinica e sporca. Sfaccettata come un prisma, imprevedibile come un caleidoscopio, la Salernitana lascia il De Cristofaro di Giugliano con qualche certezza in più e con altri tre punti che certificano numeri e rendimento ormai impossibili da nascondere. Prima a punteggio pieno, unica squadra di tutta la terza serie con un ruolino di marcia simile dopo la sconfitta dell’Arezzo, la formazione di Raffaele vince con merito anche l’inedito derby contro i gialloblu dell’ex Mirko Cudini e allunga a +5 il distacco dalla “corazzata” Catania lasciando a tre lunghezze i cugini del Benevento. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

