Poker Napoli Conte è primo da solo Ma che sofferenza con il Pisa
Segna Gilmour nel primo tempo, poi pari di Nzola su rigore nella ripresa. Ci pensano Spinazzola e Lucca, ma Lorran accorcia e fa tremare fino alla fine i campioni in carica. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Corriere dello Sport: “Napoli, poker di colpi”
Corriere dello Sport: “Poker Napoli”
Lorenzo Lucca chiude il primo poker di mercato del Napoli
Napoli: Antonio Conte alla ricerca del poker per tentare la prima fuga - Superando il Pisa, gli azzurri conquisterebbero la quarta vittoria consecutiva in campionato e il primo posto in classifica.
Napoli, poker al Sorrento. Torna a segnare anche McTominay. E Lucca non si ferma più - Settantanove giorni dopo l'iconica acrobazia nella notte dello scudetto contro il Cagliari, McTominay realizza il primo gol della sua estate.