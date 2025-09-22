Pogacar umiliato ai Mondiali la clamorosa gaffe del Presidente UCI | Complimenti per la vittoria!
La clamorosa sconfitta - con doppiaggio - di Tadej Pogacar per opera di Evenepoel alla cronometro dei campionati di ciclismo in Ruanda ha fatto il giro del mondo. Evidentemente non per il presidente UCI, David Lappartient che ha pubblicato sui suoi profili social un messaggio surreale: complimentandosi con il campione sloveno. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: pogacar - umiliato
Tour, Pogacar ha umiliato tutti: ecco cosa ha fatto
Evenepoel marziano, Pogacar doppiato e umiliato: crono spaziale del belga ai Mondiali di ciclismo
Una delle scene che ha già impresso nella storia #Kigali2025. Evenepoel non ha solo umiliato un Pogacar irriconoscibile e finalmente umano, l'ha brutalizzato. Domenica prossima succederà il finimondo, spero che tra i due galli goda qualche outsider. - X Vai su X
Ecco cosa è successo ai Mondiali a cronometro e la classifica finale: Evenepoel impressiona, Pogacar umiliato, gli azzurri lontani! Link nel primo commento! - facebook.com Vai su Facebook
Pogacar umiliato ai Mondiali, la clamorosa gaffe del Presidente UCI: Complimenti per la vittoria!; Evenepoel marziano, Pogacar doppiato e umiliato: crono spaziale del belga ai Mondiali di ciclismo; Evenepoel racconta il sorpasso clamoroso su Pogacar: Ho solo pedalato più forte che potevo.
Pogacar umiliato ai Mondiali, la clamorosa gaffe del Presidente UCI: “Complimenti per la vittoria!” - di Tadej Pogacar per opera di Evenepoel alla cronometro dei campionati di ciclismo in Ruanda ha fatto il giro ... Si legge su fanpage.it
Pogacar, la caduta di un Dio: umiliato da Evenepoel, si riapre anche la prova in linea? - Crono storica ai Mondiali in Ruanda, con l’asso sloveno superato dal belga. Secondo corrieredellosport.it