Pogacar umiliato ai Mondiali la clamorosa gaffe del Presidente UCI | Complimenti per la vittoria!

Fanpage.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La clamorosa sconfitta - con doppiaggio - di Tadej Pogacar per opera di Evenepoel alla cronometro dei campionati di ciclismo in Ruanda ha fatto il giro del mondo. Evidentemente non per il presidente UCI, David Lappartient che ha pubblicato sui suoi profili social un messaggio surreale: complimentandosi con il campione sloveno. 🔗 Leggi su Fanpage.it

