Pogacar più di una sconfitta Cos' avrebbe fatto Merckx al suo posto?

Gazzetta.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La superiorità evidente di Evenepoel nella sfida contro il tempo, il sorpasso sullo strappo conclusivo: così Tadej perde sicurezze . 🔗 Leggi su Gazzetta.it

pogacar pi249 di una sconfitta cos avrebbe fatto merckx al suo posto

© Gazzetta.it - Pogacar, più di una sconfitta. Cos'avrebbe fatto Merckx al suo posto?

In questa notizia si parla di: pogacar - sconfitta

pogacar pi249 sconfitta cosMondiali di ciclismo 2025, la delusione di Pogacar: "Dura da mandar giù" - Lo sloveno perde malamente la cronometro di Kigali che ha incoronato ancora Evenepoel. Da msn.com

Diretta Tour de France 2025, classifica/ Kaden Groves vince la 20^ tappa, quarto Velasco! È fatta per Pogacar - Diretta Tour de France 2025: sta per cominciare la nuova tappa della corsa ciclistica francese, gli atleti sono ormai ai ... Riporta ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Pogacar Pi249 Sconfitta Cos