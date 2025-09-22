Pogacar più di una sconfitta Cos' avrebbe fatto Merckx al suo posto?

La superiorità evidente di Evenepoel nella sfida contro il tempo, il sorpasso sullo strappo conclusivo: così Tadej perde sicurezze . 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Pogacar, più di una sconfitta. Cos'avrebbe fatto Merckx al suo posto?

Iniziano col botto i Mondiali di Ciclismo in Ruanda. Nella prova a cronometro la grande attesa per la sfida tra Remco Evenepoel e Tadej Pogacar ha visto il Campione Olimpico di Parigi 2024 dare una sonora lezione al campione sloveno. Nella cronometro ind

Mondiali Kigali 2025 Tadej Pogacar: Sorpasso di Remco Evenepoel duro da mandare giù. Per oggi avrei dovuto saltare il Canada:

Mondiali di ciclismo 2025, la delusione di Pogacar: "Dura da mandar giù" - Lo sloveno perde malamente la cronometro di Kigali che ha incoronato ancora Evenepoel. Da msn.com

Diretta Tour de France 2025, classifica/ Kaden Groves vince la 20^ tappa, quarto Velasco! È fatta per Pogacar - Diretta Tour de France 2025: sta per cominciare la nuova tappa della corsa ciclistica francese, gli atleti sono ormai ai ... Riporta ilsussidiario.net