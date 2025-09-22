Plusvalenze Juventus | prosciolto Arrivabene patteggiano Agnelli Nedved e Paratici

Si è chiuso oggi il processo sui conti della Juventus, nato dall’ operazione Prisma. L’inchiesta, partita da Torino e poi approdata a Roma, ha puntato l’indice sui bilanci 20192020 e 20202021 del club bianconero, aprendo il caso plusvalenze. A distanza di diversi anni, i pm Lorenzo Del Giudice e Giorgio Orano, che avevano chiesto nove rinvii a giudizio, hanno trovato un accordo con le difese. E così il processo si è chiuso senza alcun rinvio a giudizio né dibattimento. Plusvalenze Juve: prosciolto Arrivabene, patteggiano Agnelli e Nedved. A esultare è stato soprattutto Maurizio Arrivabene, che è stato prosciolto. 🔗 Leggi su Lettera43.it

