Plusvalenze Juventus l' ex presidente Andrea Agnelli patteggia | anche Nedved e Paratici si accordano

Via libera della Gup di Roma ai patteggiamenti richiesti dall'ex dirigenza della Juventus. L'allora presidente Andrea Agnelli, l'ex dirigente sportivo Fabio Paratici e l'ex vicepresidente Pavel Nedved hanno trovato un accordo per evitare il dibattimento. Per loro varrà l'applicazione della pena. 🔗 Leggi su Today.it

