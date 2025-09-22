Plusvalenze Juve ok a patteggiamento ex vertici club | le condanne per Agnelli e Nedved

Il giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Roma, Anna Maria Gavoni, ha dato l’ok al patteggiamento per alcuni ex dirigenti della Juventus, coinvolti nell’indagine “Prisma” sui bilanci e le plusvalenze della società bianconera. Le condanne per gli ex vertici bianconeri. Un anno e 8 mesi per Andrea Agnelli, 1 anno e 2 mesi per Pavel Nedved e 1 anno e 6 mesi per Fabio Paratici e pene di 11 mesi ad altri due imputati. Sono le richieste di patteggiamento, che il giudice per l’udienza preliminare Anna Maria Gavoni del tribunale di Roma ha approvato. Le pene sono tutte con sospensione condizionale. 🔗 Leggi su Lapresse.it

