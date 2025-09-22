Plusvalenze Juve i dirigenti patteggiano Per la società ammenda da…

Plusvalenze Juve. Il processo Prisma si è chiuso con una lunga serie di patteggiamenti che coinvolgono la Juventus e i suoi ex dirigenti, accusati di presunte plusvalenze fittizie e manovre sugli stipendi. Il GUP del Tribunale di Roma, Anna Maria Gavoni, ha accolto le richieste della difesa bianconera, definendo così uno dei capitoli giudiziari più complessi degli ultimi anni nel calcio italiano. Plusvalenze Juve, le pene patteggiate dagli ex dirigenti. L’ex presidente Andrea Agnelli ha patteggiato una pena di un anno e otto mesi con sospensione della pena. Accordi anche per altre figure di primo piano del club torinese: Pavel Nedved (ex vicepresidente): 1 anno e 2 mesi;. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it