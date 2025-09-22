Plusvalenze Juve bufera su Agnelli | Decisione sofferta
Il caso Plusvalenze si è ufficialmente chiuso: da Andrea Agnelli e non solo, ora scoppia il caos in casa Juventus Sono arrivate novità importanti per quanto concerne il caso riguardante le presunte plusvalenze fittizie, la ormai nota Inchiesta Prisma che ha visto coinvolta la Juventus negli ultimi anni. Il procedimento penale, poche ore fa, ha finalmente avuto il suo epilogo. (LaPresse) – Calciomercato.it Anna Maria Gavoni, Gup del Tribunale di Roma, ha deciso di accogliere positivamente le richieste di patteggiamento per l’ex presidente bianconero Andrea Agnelli, oltre a quelle dei due ex dirigenti Pavel Nedved e Fabio Paratici. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
Pagina 1 | Plusvalenze Juve, parla Agnelli: "Decisione sofferta ma giusta. Amore per la Juve resta immutato" - La reazione dell'ex presidente bianconero dopo la decisione del Gup di Roma su lui stesso, Nedved, Paratici e Arrivabene ... Si legge su tuttosport.com
Agnelli e il processo Juve: "Patteggiamento decisione giusta ma sofferta" - L'ex presidente bianconero: "Dopo aver a lungo riflettuto, sono convinto che rappresenti la scelta più opportuna" ... Lo riporta adnkronos.com