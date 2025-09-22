Il caso Plusvalenze si è ufficialmente chiuso: da Andrea Agnelli e non solo, ora scoppia il caos in casa Juventus Sono arrivate novità importanti per quanto concerne il caso riguardante le presunte plusvalenze fittizie, la ormai nota Inchiesta Prisma che ha visto coinvolta la Juventus negli ultimi anni. Il procedimento penale, poche ore fa, ha finalmente avuto il suo epilogo. (LaPresse) – Calciomercato.it Anna Maria Gavoni, Gup del Tribunale di Roma, ha deciso di accogliere positivamente le richieste di patteggiamento per l’ex presidente bianconero Andrea Agnelli, oltre a quelle dei due ex dirigenti Pavel Nedved e Fabio Paratici. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Plusvalenze Juve, bufera su Agnelli: "Decisione sofferta"