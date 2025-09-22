Play your style | il Campania si trasforma in una passerella di moda interattiva

Dal 23 settembre al 7 ottobre, il centro commerciale Campania di Marcianise si trasforma nella cornice di un’esperienza unica e coinvolgente: in Piazza Campania arriva “Play your style”, il concorso interattivo che unisce moda, creatività e divertimento. Dalle ore 11:00 alle 13:00 e dalle 14:00. 🔗 Leggi su Casertanews.it

